Detienen y envían a la cárcel tras una persecución al sospechoso de un atropello mortal en noviembre. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido tras una peligrosa persecución a un hombre, para quien ya se ha decretado el ingreso en prisión, que huyó de un control y que ha resultado ser el sospechoso de un atropello en el que murió un motorista en noviembre.

Según ha informado en nota de prensa, todo comenzó la mañana del 10 de febreo durante un control de tráfico en la rotonda entre la calle Can Nofre Serra y el Camí Fondo.

Alrededor de las 11.45 horas, un agente dio el alto a un turismo, pero el conductor aceleró bruscamente para intentar embestir al policía, que tuvo que apartarse.

En ese momento, los policías iniciaron una persecución por diversas zonas de la ciudad. Durante la huida, el conductor realizó maniobras extremadamente temerarias. Según el relato de los agentes, circuló en sentido contrario y por encima de la acera en la carretera de Manacor, pasó a escasa distancia de una parada de autobús con peatones a unos 70 kilómetros por hora (km/h) y circuló por la autopista Ma-20 a velocidades de entre 100 y 120 km/h, obligando a otros conductores a frenar bruscamente para evitar colisiones.

La huida continuó por el casco urbano, donde volvió a circular contra dirección y forzó a una barredora de Emaya a realizar una maniobra de emergencia.

La persecución finalizó en la calle Ortega y Gasset, pero cuando el vehículo policial se detuvo tras el fugitivo, este puso la marcha atrás y aceleró con violencia contra la patrulla. El impacto fue tan fuerte que el vehículo policial quedó inutilizado y uno de los agentes quedó bloqueado en el interior.

El sospechoso aprovechó el momento para huir a pie. En el registro del coche abandonado, los agentes hallaron una riñonera con el DNI del implicado y cuatro sacos con una gran cantidad de cobre, pasamontañas, patas de cabra y diversas herramientas.

Las gestiones posteriores confirmaron que el joven no tenía carné de conducir y que sobre él pesaba una orden de búsqueda y detención de un juzgado de Palma por su implicación en un accidente de tráfico ocurrido el pasado mes de noviembre, en el que murió el conductor de una motocicleta.

Al día siguiente del incidente, los agentes localizaron al individuo en un domicilio de Palma y lo detuvieron y un juzgado decretó su ingreso en prisión. El agente herido en la embestida tuvo que recibir asistencia médica por lesiones leves en la zona dorsal.