Detienen a un hombre por agredir a varias personas en los alrededores del mercado de Pere Garau

El detenido, junto a dos agentes. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente agredir a varias personas en las inmediaciones del mercado de Pere Garau.

Según han informado en un comunicado, el pasado lunes por la mañana, una patrulla de la Policía Nacional fue avisada de que un varón estaba agrediendo a varias personas en las inmediaciones del mercado de Pere Garau.

Al llegar los agentes, vieron a un hombre que sangraba por la nariz. Este les explicó que un varón le acababa de agredir, además de haberse enfrentado con más ciudadanos, y que se había marchado en dirección a la plaza Francesc Garcia i Orell.

De camino a la zona, los policías nacionales encontraron a otra víctima. Esta explicó que el agresor, fuera de sí, le había propinado un puñetazo en la cara sin mediar palabra.

En ese momento, la víctima vio al presunto autor y se lo indicó a los agentes. Rápidamente, la patrulla retuvo al hombre, de origen mauritano, que estaba en un evidente estado de excitación. Ante esto, el varón fue detenido por ser el presunto autor de un delito de lesiones.

Las víctimas, para ser atendidas de sus heridas, tuvieron que acudir a un centro médico antes de denunciar los hechos en dependencias policiales.