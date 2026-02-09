Detienen a un hombre por una agresión sexual a una joven cuando entraba a su casa en Palma

Agentes de la Policía Nacional en moto. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre por, supuestamente, tocar el culo a una joven y masturbarse cuando entraba en el portal de su domicilio en Palma.

La agresión ocurrió alrededor de las 01.45 horas del domingo, cuando varias patrullas fueron solicitadas en los alrededores de la calle General Riera de Palma, según ha explicado la Policía Nacional en un comunicado.

Una vez allí, los policías se entrevistaron con la joven, que les contó que cuando se disponía a acceder al portal de su casa, fue abordada sorpresivamente por detrás por un varón, que le hizo tocamientos en sus glúteos.

La joven se sobresaltó y se apartó mientras veía que el hombre se estaba masturbando. En ese momento, la víctima, ante el temor de que pudiera volver a acometerla, abandonó el lugar a la carrera para pedir ayuda.

La joven aportó las características físicas del presunto autor y la vestimenta que portaba. Con toda la información ofrecida, varias patrullas de la Policía Nacional iniciaron un dispositivo de búsqueda del hombre por las calles adyacentes al lugar de los hechos.

Tras varios minutos, una de las patrullas localizó a un joven que deambulaba por una calle cercana al lugar de los hechos. El hombre, al observar a los agentes, aceleró el paso con movimientos erráticos y la clara intención de esquivar a los agentes.

Los agentes identificaron al varón, le preguntaron su lugar de residencia y el motivo de su presencia en el lugar. Dadas las claras coincidencias en cuanto a las características físicas y la vestimenta aportadas por la victima, los policías infirieron que el varón sería el presunto autor de los hechos.

Al no poder justificar su presencia allí, el hombre admitió de forma voluntaria a los agentes que había tocado a la joven pero alegó que "solo le había tocado la espalda". Una vez practicadas las gestiones, los agentes le detuvieron como presunto autor de un delito de agresión sexual y le trasladaron hasta dependencias policiales.