Detienen a un hombre en Palma por amenazas e insultos LGTBI-fóbicos a un grupo de personas

Agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL
PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha arrestado a un hombre en Palma por, supuestamente, haber amenazado e insultado con carácter LGTBI-fóbico, a un grupo de personas.
El pasado sábado de madrugada, en la calle Manacor de Palma, varias llamadas alertaron de una reyerta entre cinco personas, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.
Varias patrullas acudieron al lugar y localizaron a un grupo de cinco personas que les informaron que, instantes antes de su llegada, un varón vestido de blanco con barras metálicas y palos en sus manos inició una discusión con ellas, profiriendo amenazas e increpándoles con motivos homófobos y transfóbicos.
Paralelamente, otras patrullas recorrieron las calles adyacentes al lugar de los hechos hasta localizar al varón vestido de blanco con la cabeza cubierta con una capucha y agazapado entre los coches, con la clara intención de evadirse de la acción policial.
Los agentes se dirigieron al presunto autor, que mantuvo una actitud totalmente "amenazante y beligerante hacia ellos", además de hacer aspavientos y lanzar golpes al aire, por lo que tuvo que ser reducido.
Una vez practicadas las correspondientes gestiones para identificar al presunto autor y corroborados los hechos por las víctimas, los agentes procedieron a su detención por un delito de amenazas y otro delito de odio, para su posterior traslado a dependencias policiales.