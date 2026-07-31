Detienen a un hombre en Palma por robar, agredir y amenazar de muerte a dos mujeres prostituidas

Agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre en Palma por contratar a dos mujeres prostituidas para mantener un encuentro sexual y a las que, presuntamente, robó, agredió y amenazó de muerte por estar "disconforme" con el servicio.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, cuando agentes patrullaban por la periferia de Palma y fueron requeridos por un grupo de personas arremolinadas en la vía pública, entre las que se encontraban dos mujeres semidesnudas, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

Las mujeres les informaron que, instantes antes, un varón les había agredido, robado dinero y algunas de sus pertenencias que tenían en el interior de su vivienda.

Seguidamente, les explicaron que pactaron con dos varones un encuentro sexual a través de internet. Durante el acto, los cuatro se encontraban en la misma habitación pero, en un momento dado, uno de los varones manifestó su desacuerdo con el servicio recibido y comenzó a pegar a una de las jóvenes y amenazó a ambas mujeres.

Tras la agresión, el hombre empujó a la otra víctima hasta sacarla de la vivienda, por lo que se quedó en el rellano de la finca semidesnuda.

Antes de abandonar la vivienda, obligó a la joven que había quedado en el domicilio a que le entregara el dinero que le había pagado pero finalmente le sustrajo el bolso bajo amenazas. Seguidamente, los dos hombres se marcharon de la vivienda y las dos mujeres salieron tras ellos para pedir ayuda, aunque no les pudieron dar alcance.

Una vez oído el relato de las víctimas, los agentes fueron alertados que el presunto autor podría seguir escondido en el interior de la finca, en un pequeño tragaluz. Los agentes se adentraron en el tragaluz y allí observaron agazapados a los dos varones.

Los policías identificaron a ambos y las victimas señalaron a uno de ellos como el autor de los hechos, por lo que procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con violencia para después trasladarle hasta dependencias policiales.