Detienen a un hombre en Palma por robar vehículos de alquiler en campas y conducir uno sin permiso

Agente de la Policía Nacional en la investigación del campas de una de las empresas de alquiler de vehículos afectada. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Palma por supuestamente robar vehículos de alquiler en diversas campas, cambiar las matrículas, lo que dificultó la acción policial, y conducir al menos uno de ellos sin carné.

Los agentes investigaron los hechos tras tres denuncias interpuestas por los responsables de las empresas de alquiler. Las denuncias detallaron robos con fuerza en las instalaciones al aire libre y con cierre perimetral mediante un vallado, de la que se sustrajeron ocho vehículos, según ha informado la Jefatura en nota de prensa.

Los hechos ocurrieron en junio y durante la investigación se han recuperado siete vehículos robados, la mayoría de ellos por parte de la Policía Local de Palma, que ha aportado datos relevantes que han ayudado a investigar el suceso.

Los agentes llevaron a cabo numerosas gestiones y obtuvieron pruebas, indicios y elementos probatorios que incriminaban, al menos, a dos personas en varios de los robos. Así, se identificó a una pareja al comprobar cómo habían accedido a dos de las campas para sustraer vehículos de alquiler.

Un miembro de la pareja no tenía permiso de conducir y se comprobó que había circulado, al menos, con uno de los vehículos robados. Además, la investigación ha constatado que los acusados cambiaban las placas de matrícula para dificultar la labor policial y la localización de los vehículos.

En vista de los hechos, los agentes establecieron varios dispositivos y lograron detener al hombre como presunto autor de los robos con fuerza, robos de vehículos, falsificación documental y contra la seguridad vial. Asimismo la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.