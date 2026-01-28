Detienen a un hombre en Palma por tocamientos a sus sobrinas menores durante los últimos seis años

Un agente de la Policía Nacional con el detenido por la agresión sexual a sus sobrinas. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre en Palma por, supuestamente, realizar tocamientos a sus sobrinas menores de edad a lo largo de los últimos seis años y que se descubrieron a raíz de una charla en un colegio.

Los hechos se cometieron de manera continuada desde 2020 pero la investigación arrancó a finales de este mes de enero, cuando una de las víctimas, menor de edad, expuso a sus profesores que había sido agredida sexualmente por su tío, después de asistir a una charla en el centro educativo, según ha explicado la Policía Nacional en un comunicado.

La menor les relató que el presunto autor de los hechos le había realizado tocamientos, además de intentar forzarla para mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. No obstante, estas no llegaron a producirse.

Asimismo, ha detallado que todos estos episodios se habían producido desde 2020 y que no había denunciado los hechos antes, porque al ser ella pequeña pensó que era "algo normal" y se fiaba del varón.

Al conocer lo ocurrido, el colegio alertó a la madre y a la Policía Nacional. Acto seguido, su progenitora se dirigió con la menor a un centro hospitalario para que fuera examinada y se activara el Protocolo Marco Interdisciplinar de Actuaciones en casos de Maltrato Infantil en Baleares.

Posteriormente, ambas acudieron a la Jefatura Superior de la Policía Nacional para denunciar los hechos. De la misma manera, la hermana de la víctima, menor igualmente, reveló que también había sufrido este tipo de agresiones e incluso añadió que el presunto autor les golpeaba en la cara cuando se enfadaba.

Al recibir la denuncia, la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación y gracias al testimonio de las menores, pudo identificar al hombre. Horas más tarde, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de agresión sexual.