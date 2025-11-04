Detienen a un hombre en Palma por traficar con drogas en los alrededores de un festival de música

Drogas intervenidas a un joven en los alrededores de un festival de música en Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre de origen español por, supuestamente, disponer de varias cantidades de cocaína, éxtasis, cristal y tusi preparadas para su venta en las inmediaciones de un festival de música en Palma.

La intervención policial se produjo en la madrugada del pasado sábado, cuando varios agentes patrullaban para la prevención de la delincuencia y el tráfico de sustancias estupefacientes alrededor de un recinto donde se celebrara este festival, según ha explicado la Policía Nacional en un comunicado.

Los agentes observaron un vehículo estacionado en la zona del aparcamiento próximo al recinto. En su interior, había tres varones que vigilaban y hacían ademanes de estar consumiendo alguna sustancia estupefaciente.

Al percatarse los ocupantes del vehículo de la presencia policial, comenzaron a realizar gestos y movimientos extraños en el interior del vehículo como si intentasen ocultar algo entre sus ropas y los asientos.

Ante la sospechaba, los policías solicitaron a los tres varones que se apearan del vehículo y procedieron a su identificación y pertinente cacheo de seguridad.

Durante el cacheo, a uno de los jóvenes se le intervino sustancias como cocaína, éxtasis y cristal, que ocultaba en sus calcetines y en el interior una mochila de pequeño tamaño. Asimismo, en el interior de una de las zapatillas se le localizaron otras tres bolsitas transparentes con tusi.

Dada la cantidad de sustancias intervenidas, la disposición de estas en pequeñas cantidades y el modo de ocultación de las mismas, los agentes procedieron a la detención del joven como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, aunque alegó en todo momento que las sustancias eran para su propio consumo.

Posteriormente, a los otros dos ocupantes del vehículo se les localizaron pequeñas cantidades de cocaína y tusi durante el cacheo. La droga les fue intervenida y se procedió a formular la pertinente sanción por la tenencia ilícita de las sustancias.