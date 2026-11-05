Detienen a un hombre en Playa de Palma por robar dos relojes a dos turistas valorados en 34.000 euros

Archivo - Un agente de la Policía Nacional en Playa de Palma. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre por, presuntamente, haber robado dos relojes a dos turistas valorados en 34.000 euros, cuando caminaban por Playa de Palma.

El Grupo de Atracos de la Policía Nacional inició a cabo una investigación por un robo con violencia ocurrido en la calle Cartago de Playa de Palma el pasado 23 de octubre, sobre las 22.00 horas.

En un comunicado, el cuerpo policial ha explicado los hechos se produjeron cuando un turista se dirigía a su alojamiento y fue abordado por un hombre que, de manera amistosa, le ofreció su mano.

El turista se negó y la respuesta del hombre fue rodearle por su espalda y agarrarle por el brazo para retorcérselo hacia atrás. En ese momento, intervino un segundo hombre que se puso frente a la víctima y le colocó la pierna por delante para impedirle avanzar.

Entre los dos hombres inmovilizaron a la víctima, el primero le cogió el reloj que portaba en la muñeca, valorado en más de 14.000 euros, se lo arrancó y ambos huyeron del lugar.

Los investigadores llevaron a cabo las gestiones y lograron identificar al hombre que arrebató el reloj de la muñeca, por lo que empezaron los trabajos para localizarle y detenerle.

Paralelamente, agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Playa de Palma desarrollaban otra investigación por el robo de otro reloj de alta gama valorado en 20.000 euros.

En este caso el robo se produjo en la madrugada del 16 de octubre, cuando un hombre, supuesto vendedor ambulante, se acercó a un turista ofreciéndole cocaína. El turista declinó la propuesta y se alejó del hombre pero este le agarró levemente del antebrazo.

El turista le volvió a insistir que no quería nada y el hombre, mientras le cogía, aprovechó para sustraerle el reloj sin que se percatara de ello en ese momento.

Una vez se identificó plenamente al hombre, los policías le detuvieron este miércoles como presunto autor de un delito de robo con violencia y otro de hurto.