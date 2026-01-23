Detienen a un hombre por robar en coches de Playa de Palma rompiendo las ventanillas

Detienen a un hombre por robar en coches rompiendo las ventanillas. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, de origen argelino, por supuestamente robar en varios vehículos rompiendo las ventanillas y forzar los asientos de motos también para apoderarse de objetos ocultos.

Según ha indicado la Jefatura Superior en nota de prensa, el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Playa de la Policía Nacional estaba llevando a cabo una investigación por varios robos en el interior de vehículos en la zona.

En concreto, se habían violentado cuatro coches y dos motocicletas. Todos los hechos se habían cometido entre mediados de diciembre del pasado año y principios de enero.

El modus operandi, han explicado, era el mismo en todas las sustracciones. En el caso de los coches, el individuo rompía una de las ventanillas y se apoderaba de lo que hubiera en el interior. En el caso de las motocicletas, apalancaba el bloqueo del asiento.

De entre los efectos sustraídos, destacan un patinete eléctrico, documentación, productos de cosmética, una mochila y diversos enseres. Asimismo, de una de las motocicletas, se apropió de un casco, textil y una cartera con documentación y dinero.

Tras analizar las denuncias y realizar diversas pesquisas, los policías nacionales de Playa de Palma identificaron al ladrón, sobre el que pesaban antecedentes por hechos similares.

Al conocer la identidad del agresor, varios policías del distrito realizaron un dispositivo el pasado martes para interceptarlo. Finalmente, el hombre fue detenido como presunto autor de seis delitos de robo con fuerza en vehículos.

La Policía Nacional ha destacado tanto la coordinación entre unidades del cuerpo como la colaboración ciudadana y las aportaciones de testigos para la resolución de los hechos.

Según han apuntado, estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan Turismo Seguro, implantado por la Comisaría de Distrito Playa, que busca prevenir la delincuencia itinerante y reforzar la seguridad en los núcleos turísticos de la isla.