Detienen a un hombre por robar herramientas de una furgoneta aparcada en la zona del Estadi Balear

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre de origen senegalés por, supuestamente, robar unas herramientas de una furgoneta que estaba aparcada en la zona del Estadi Balear de Palma.

La detención se produjo debido a que en las últimas semanas se habían interpuesto numerosas denuncias por robos con fuerza en el interior de varios vehículos en esta barriada y El Rafal, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

Por tal motivo, se establecieron dispositivos de vigilancia en calles y zonas de aparcamiento de los barrios afectados y las zonas de mayor incidencia.

En ese momento, agentes de la Comisaría Centro investigaban nueve robos con fuerza en la zona afectada. Estos se llevaban a cabo de noche, mediante la fractura de alguna de las ventanillas.

De este modo, los policías determinaron las zonas más afectadas para establecer así diversos operativos para prevenir y esclarecer los robos. En una de esas labores de prevención de la delincuencia, la noche del miércoles, sobre las 21.30 horas, agentes de la Policía Nacional dieron el alto a este hombre que portaba consigo numerosas herramientas y estaba relacionado con dichos hechos.

Previamente, esta persona había fracturado la ventanilla de una furgoneta estacionada por la zona, lo que alertó a algunos vecinos por el ruido y provocó que el presunto autor fuera interceptado por los agentes a escasos metros del lugar del robo, con herramientas como una lijadora y soldadores, entre otras.

Los agentes contactaron con el propietario de la furgoneta, que reconoció ser el propietario de los efectos intervenidos y se le hizo entrega de los mismos. Finalmente, los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo.