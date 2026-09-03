Detienen a un hombre por robar a un turista en un hotel de Palma un reloj valorado en 35.000 euros

Imagen del reloj sustraído a un turista en un hotel de Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre por, presuntamente, haber robado a un turista en un hotel de Palma, un reloj valorado en unos 35.000 euros.

Los hechos se produjeron a finales de marzo en el centro de Palma, cuando una pareja se dispuso a entrar en el hotel en el que estaban hospedados, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

De repente, dos hombres abordaron al varón por detrás para intentar inmovilizar su muñeca y sustraerle el reloj de alta gama que portaba. Al conseguir apropiarse el reloj, los ladrones se fueron corriendo por las calles adyacentes.

Posteriormente, los turistas interpusieron denuncia en dependencias policiales y, al conocer los hechos, el Grupo de Atracos de la Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer los hechos.

Fruto de las numerosas pesquisas llevadas a cabo, durante los últimos días, los agentes averiguaron la identidad de uno de los ladrones contra el que emitieron una orden de busca y captura.

El viernes por la tarde, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano localizó al varón y le detuvo como presunto autor de un delito de robo con violencia. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.