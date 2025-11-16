Detienen a una mujer por intentar robar un perro y pegar a varias personas en el centro de Palma

Archivo - Una agente de la Policía Nacional junto a un coche patrulla. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a una mujer de origen español por, presuntamente, tratar de robar un perro a su dueño mientras lo paseaba y agredir a diversas personas en el centro de Palma.

Durante la medianoche del pasado viernes, el 091 alertó a una patrulla que una mujer estaba intentando abrir una serie de taxis y causando molestias en la zona de la Lonja, según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Al llegar a las inmediaciones, numerosas personas empezaron a llamar la atención a los agentes porque una mujer había intentado robar un perro y había golpeado a varias personas. La presunta autora de los hechos, al ver a los policías nacionales, trató de huir pero los agentes pudieron interceptarla corriendo.

Otra patrulla que estaba en el Paseo Sagrera, se acercó al dueño del perro que había tratado de sustraer y le preguntó qué había ocurrido. Este explicó que la mujer cogió la correa de su mascota para intentar robársela y le golpeó. Varios peatones reprocharon la actitud de la agresora y esta desistió de su intento de llevarse al perro.

Uno de los hombres que había defendido a la víctima del robo, se acercó a los agentes y les explicó que la mujer, tras dejar la correa del animal, se acercó a él y le golpeó sin mediar palabra.

Cuando los policías nacionales abandonaban el lugar, otra mujer que andaba por la zona pidió que se pararan y les dijo que la detenida, minutos antes, había comenzado a pegar a numerosas personas por la zona de la Lonja. De hecho, posiblemente había causado alguna lesión de mayor gravedad a un varón de avanzada edad pero este último ya había abandonado el lugar. Por ello, se detuvo a la mujer por ser la presunta autora de un delito de robo con violencia.