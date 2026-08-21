Detienen en Palma a tres jóvenes por amenazar a una pareja que les denunció por robar en su coche

Detienen a tres jóvenes por amenazar a una pareja que les denunció por robar en su coche. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a tres hombres por supuestamente amenazar a una pareja que les había denunciado por robarles en su coche.

Según ha informado la Jefatura en un comunicado, sobre las 21.15 horas del pasado jueves, varias patrullas fueron alertadas por el 091 para que se dirigiera a la calle Manacor donde se estaba produciendo una pelea.

A su llegada, una pareja explicó a las patrullas que a finales de junio habían denunciado un robo en su vehículo y que momentos antes un grupo de personas se les habían acercado insultándoles y amenazándoles por haberles denunciado.

Entre estas personas reconocieron a tres hombres. Algunos de ellos estaba usando una navaja y una botella para amenazarles. Estos, al ver la llegada de la policía, huyeron y arrojan los objetos que portaban dentro de un contenedor.

Los agentes fueron requeridos por una testigo que indicó que estaba paseando y que observó a un grupo de personas, entre las que se encontraba una sangrando, que iban caminando desde la plaza de las Columnas hacia la calle Manacor y que uno de ellos llevaba un cuchillo y otro una navaja. El grupo se dirigió a una pareja y comenzó a increparles.

Los policías nacionales efectuaron una batida por la zona y localizaron a dos miembros del grupo. Un tercero intentó huir al ser reconocido por las víctimas, aunque pudieron darle alcance. Los agentes, sin embargo, no hallaron ningún cuchillo ni navaja.

Los tres jóvenes, de origen argelino, fueron detenidos como presuntos autores de un delito de amenazas y un delito contra la administración de justicia. Una ambulancia asistió a uno de los detenidos que se encontraba sangrando.