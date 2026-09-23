Detienen a un segundo miembro de un grupo que robada en viviendas turísticas y hoteles de Mallorca

Dos agentes de la Guardia Civil en un coche patrulla. - GUARDIA CIVIL

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha arrestado a un joven de 18 años por, supuestamente, formar parte de un grupo dedicado a entrar en viviendas turísticas y habitaciones de hotel para robar dinero, objetos, las llaves de los coches y los propios vehículos de los turistas.

El primer hecho delictivo se remonta al 18 de junio, cuando el presunto autor accedió de madrugada a una habitación de hotel, en el que se encontraban sus moradores y tras sustraer sus carteras y las llaves del coche, abandonó el lugar en el mismo vehículo.

En un comunicado, el Instituto Armado ha explicado que el pasado 30 de junio esta misma persona habría accedido a otra habitación a través del balcón y, mediante el mismo 'modus operandi', sustrajo dinero en efectivo y el vehículo que tenían estacionado.

El último hecho delictivo se remonta al pasado 3 de julio cuando el sospechoso accedió al interior de una vivienda vacacional y sustrajo diferentes enseres de valor.

Agentes de la Guardia Civil de Pollença y Alcúdia, al tener constancia del primer hecho delictivo establecieron un dispositivo e iniciaron una investigación con el fin de identificar y detener al autor de los hechos.

Al analizar los hechos que se iban produciendo y el 'modus operandi', los agentes establecieron que se trataba del mismo autor. Los delitos se concentraban en zonas muy turísticas, concretamente en Aucanada --Alcúdia-- y en la urbanización Bellresguard del Puerto de Pollença.

Se trata de la segunda detención de una investigación que persigue a un grupo criminal que aprovechaba los descuidos de los turistas para acceder a los inmuebles a través de ventanas o puertas abiertas.

Una vez dentro, sustraían todo tipo de aparatos electrónicos, joyas y dinero en efectivo, incluyendo divisas de otros países. Además de enseres personales de considerado valor, los sospechosos sustraían las llaves de los vehículos de los afectados, normalmente coches de alquiler, para utilizarlos posteriormente en la comisión de otros delitos.

El autor de los hechos ha sido detenido como presunto autor de cuatro delitos de robo con fuerza en interior de vivienda, dos delitos de hurto y uso de vehículo, y otros dos delitos contra la seguridad vial por conducir los vehículos sin haber obtenido nunca licencia para ello. Con esta detención, se han esclarecido cuatro delitos de robo con fuerza con moradores y la sustracción de dos vehículos.

Los agentes han logrado recuperar gran parte de los vehículos sustraídos y algunos de los objetos robados. Este éxito policial ha sido posible gracias a la indispensable colaboración de la Guardia Civil de Sa Pobla y de la Policía Local de dicha localidad, ya que la mayoría de los coches robados eran abandonados o localizados en ese municipio.

El trabajo conjunto y coordinado entre las diferentes unidades ha permitido descabezar esta red, aunque el operativo no se da por cerrado. La investigación continúa abierta con el objetivo de desarticular por completo el grupo criminal, por lo que no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.