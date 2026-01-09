Detienen a siete personas en Ibiza por patronear pateras desde Argelia

Archivo - Patera llegada a Ibiza, en una foto de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

IBIZA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a siete hombres por, presuntamente, dirigir cuatro embarcaciones llegadas recientemente a Ibiza desde Argelia.

La primera patera, rescatada el 2 de enero, era una embarcación de seis metros de eslora que transportaba a 16 inmigrantes, todos de nacionalidad argelina, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

Se trata de la primera patera que llegó en 2026 a la isla y su patrón fue detenido por ser el presunto autor de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a grupo criminal.

La segunda patera, rescatada el 3 de enero, era una embarcación también de seis metros con 13 ocupantes, también de origen argelino. En ella fueron detenidos dos patrones.

La tercera y la cuarta embarcación fueron encontradas a la deriva tras averiarse el motor de un pesquero que arrastraba a la otra barca después de 12 horas de navegación, lo que la Policía ha indicado que "evidenciaría una coordinación previa".

La patera, de pequeñas dimensiones, fue utilizada como embarcación de transporte hasta el pesquero, donde los inmigrantes fueron trasladados y recibieron alimentos y chalecos salvavidas.

El plan era que el pesquero, una vez cerca de las costas de Ibiza, devolviera a los inmigrantes a la patera para que intentaran llegar a tierra por sus propios medios mientras el pesquero regresaba a Argelia. El intento fracasó por las condiciones climáticas adversas.

Tras el rescate, todos los inmigrantes fueron trasladados a dependencias policiales y atendidos por Cruz Roja e intérpretes. Los menores no acompañados fueron trasladados al Centro Provisional de Acogida de Ibiza.

Los cuatro detenidos, incluidos los tripulantes del pesquero y el patrón de la patera, fueron puestos a disposición judicial por ser los posibles autores de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a grupo criminal.