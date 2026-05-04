Detienen a tres adolescentes por acorralar y agredir sexualmente a una compañera de clase

Agentes de la UFAM de la Policía Nacional en Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres adolescentes por, supuestamente, acorralar y agredir sexualmente a una compañera de clase en Palma.

Los hechos se remontan a finales de marzo, según han informado en nota de prensa, cuando tres menores le pidieron a la víctima ir a su casa para hablar.

Esta aceptó y, más tarde, se presentaron los tres adolescentes en el domicilio de la víctima. Estando todos en el salón, de repente, los chicos fueron a una habitación sin permiso de la chica, que fue a sacarlos del cuarto.

Entonces, cuando la chica entró, los tres menores la lanzaron a la cama. Mientras dos adolescentes le cogían un brazo respectivamente, un chico se puso encima de ella y empezó a agredirla sexualmente realizándole tocamientos. De la misma manera, otro de los agresores que le cogía el brazo también tocó las partes íntimas de la víctima.

En un momento dado, la chica pudo zafarse de los tres adolescentes y se marchó, en estado de shock, de la habitación. Poco después, los tres adolescentes se marcharon del domicilio.

Semanas más tarde, la víctima comunicó lo ocurrido al personal de su centro educativo. Ante tal situación, horas más tarde, la chica acudió, junto a un familiar, en la Jefatura Superior para denunciar los hechos.

Al recibir la denuncia, la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación, que realizó varias pesquisas para comprobar la veracidad de los hechos.

El pasado jueves, los tres menores fueron detenidos por parte de los policías de la UFAM por ser presuntos autores de un delito de agresión sexual a menor de 16 años.