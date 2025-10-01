Detienen a tres hombres por pelearse en la Soledat con un cuchillo y un arma de fuego

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a tres hombres de origen uruguayo y marroquí por, presuntamente, participar en una pelea en la barriada de la Soledat con un cuchillo y un arma de fuego, en la que dos de los implicados fueron hospitalizados.

El incidente se produjo el pasado domingo cuando una patrulla, que se encontraba en las inmediaciones de Son Banya, vio como salían dos hombres de un coche, uno de ellos con heridas sangrantes en la cabeza y un corte, supuestamente hecho con un arma blanca, en el costado.

En un comunicado, el cuerpo policial ha explicado que el herido les contó que había tenido una pelea en la barriada de la Soledat con dos individuos. Tras agredirse mutuamente, uno de los oponentes le sacó un cuchillo de cocina y le acometió con el mismo en varias ocasiones a la altura del rostro pero no consiguió acertarle. Sin embargó sí alcanzó a herirle en el costado de su cuerpo y además le dijo que le iba a matar.

Seguidamente, el otro individuo le atacó al apuntarle con un arma de fuego corta y, con la culata, le propinó varios golpes en la cabeza mientras le amenazaba de muerte. Al finalizar la explicación de todo lo acontecido, la víctima se dirigió a un centro hospitalario.

Más tarde, los agentes dieron varias batidas por la zona de la Soledat y allí encontraron a un varón que encajaba con las características físicas que había descrito la víctima. Este reconoció haberse peleado con el hombre que estaba en Son Banya y le explicó que este último había agredido de manera considerable a un compañero suyo.

No obstante, el varón fue detenido por ser el presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, por las veces que agredió a su oponente con el arma blanca.

Posteriormente, los policías nacionales descubrieron que el otro hombre que acompañaba al primer detenido tuvo que ser trasladado en ambulancia a un centro hospitalario por las lesiones que presentaba. Sin embargo, fue detenido más tarde por ser el presunto autor de un delito de amenazas que profirió con el arma de fuego.

El primer hombre, que presentaba heridas en la cabeza y costado, fue detenido tras recibir asistencia sanitaria por ser el presunto autor de un delito de lesiones. Para tratar de esclarecer todo lo acontecido, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha asumido la investigación.