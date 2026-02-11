Devuelven relojes de alta gama y un anillo de oro recuperados de un velero hundido a 47 metros de profundidad en Palma

Recuperan y devuelven relojes de alta gama y un anillo de oro hallados en un velero hundido en Palma en 2023. - GUARDIA CIVIL

PALMA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha devuelto a su propietario varios relojes de alta gama y un anillo de oro que fueron recuperados de un velero que se hundió en la bahía de Palma en el verano de 2023.

Los restos de la embarcación, un velero de 24 metros de eslora que se hundió a consecuencia de un incendio a bordo, fueron encontrados el pasado verano a 47 metros de profundidad.

Según ha explicado la Benemérita en un comunicado, fue el pasado verano cuando el Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil de Baleares (GEAS) estaba llevando a cabo unas prácticas en un pecio conocido y punto habitual de inmersión en la bahía, en una zona próxima a las coordenadas en las que se había ido a pique el velero, cuando se dio con el barco hundido.

Durante la práctica e inspección del pecio, los agentes GEAS localizaron una mochila que recuperaron y subieron a la superficie. En su interior hallaron diversos efectos personales, entre los que se encontraban tres relojes de alta gama y un anillo de oro.

Los agentes averiguaron que los objetos pertenecían a un marinero que formaba parte de la tripulación. El pasado lunes fue citado en las dependencias de la Guardia Civil de la calle Manuel Azaña y se le entregaron sus pertenencias.

CURSO DE PILOTO DE DRON PARA AGRICULTORES

Por otra parte, la Guardia Civil ha participado en la segunda jornada del curso de piloto de dron para jóvenes agricultores, organizado por Asaja y celebrado en el aeródromo de Binissalem.

Durante la jornada, los agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo Pegaso, ofrecieron una exposición sobre la normativa vigente aplicable al uso de drones, con especial atención a las operaciones realizadas en el ámbito agrícola, incidiendo en las obligaciones legales, las limitaciones operativas y las medidas de seguridad que deben observar los operadores de drones.

Asimismo, se abordaron las particularidades que deben tenerse en cuenta en trabajos agrícolas con estas aeronaves, destacando la importancia de la coordinación con las autoridades, el respeto al espacio aéreo y el uso responsable de esta tecnología.

La jornada finalizó con una demostración práctica por parte de la patrulla Pegaso, en la que se mostraron las capacidades de detección, inhibición y neutralización de drones, con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de garantizar la seguridad aérea y ciudadana frente a usos indebidos de aeronaves no tripuladas.