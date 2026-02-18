Día de Baleares 2026: consulta el programa completo de actividades

Archivo - Mercado artesanal de s'Hort des Rei - PIMEM - Archivo

PALMA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha presentado este miércoles el programa de actos del Día de Baleares 2026, que se desarrollará en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera de este viernes al lunes próximo.

La jornada, presentada por la directora general de Relaciones Institucionales, Xesca Ramis, lleva por lema 'Una manera de ser', que inspira también el vídeo institucional preparado para esta edición.

Ramis ha destacado que esta edición bate récord de participación, con un total de 301 actividades infantiles, deportivas, participativas, gastronómicas y culturales en las cuatro islas. De ellas, 258 se llevarán a cabo en Mallorca (219 en Palma y 39 en otros municipios), 16 en Menorca, 22 en Ibiza y 5 en Formentera.

Además, este año se ha incrementado el número de convenios con municipios de Mallorca, que pasan de 27 el año pasado a 30, así como los convenios habituales con los consells insulares de Menorca, Ibiza y Formentera para que cada isla pueda organizar actividades adaptadas a su realidad.

La directora general ha subrayado que el formato del Día de Baleares mantiene la apuesta por actividades cercanas y participativas, con propuestas para todos los públicos y una atención especial al público infantil, a la promoción del producto local con denominación de origen, a la artesanía y a la diversidad cultural de las Islas, con la participación de las casas regionales. Al igual que en la edición anterior, la inscripción en el Mercado de la Diada vuelve a ser gratuita para todos los participantes.

ACTOS DESTACADOS

Entre los actos más destacados, el programa se abrirá con conciertos de la Orquesta Sinfónica (26 de febrero en Manacor y 2 de marzo en Palma), la gala de los Premios Ramon Llull y la Medalla de Oro (28 de febrero) y la celebración central del Día de Baleares los días 1 y 2 de marzo, con actividades en todo el archipiélago.

En cuanto a los principales espacios de Palma, el Mercado de Baleares contará con 175 puestos de artesanos y vendedores. El espacio de Producto Local reunirá a 48 productores en s'Hort des Rei, y la Cofradía de Pescadores y OpMallorca Mar dispondrán de 10 puestos en la plaza de las Drassanes.

El Parc de la Mar acogerá la Muestra del Govern con 33 estands de todas las consellerias y actividades divulgativas, educativas y participativas.

La jornada de este año refuerza la apuesta por la cultura, con exposiciones, actuaciones musicales de artistas del archipiélago, talleres de artesanía y propuestas artísticas en espacios patrimoniales, así como por el deporte, con eventos como la Marcha Cicloturista de Baleares, competiciones de trote, tiro con honda, fútbol y tenis.

También se pone en marcha la nueva iniciativa 'La ruta de las rutas saludables', impulsada por la Dirección General de Salud Pública, con recorridos en todas las islas para fomentar hábitos de vida activa y saludable.

Ramis ha agradecido la colaboración de todas las instituciones participantes y ha destacado el papel del personal de emergencias, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de los voluntarios de Protección Civil y de los operarios de Emaya, que durante estos días intensifican su trabajo para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de la jornada.