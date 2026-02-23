Diez viviendas de precio limitado en Palma destinadas a residentes estarán listas este agosto

Proyecto de reconversión de viviendas de precio limitado (VPL) en la calle Josep Dader en Palma. - GOVERN

Una nueva promoción de diez viviendas de precio limitado (VPL) en la calle Josep Dader, destinadas a residentes, estarán finalizadas en agosto de 2026.

Este proyecto de reconversión, que se prevé que termine a finales de este verano, ocupará el antiguo local de Recambios Martínez, contará con pisos de entre 60 y 70 metros cuadrados y con precios a partir de 167.000 euros aunque en su mayoría de entre 184.000 y 205.000 euros, distribuidos en dos plantas.

Según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, actualmente se tramitan más de 360 proyectos de reconversión de locales en VPL, de los cuales alrededor de un centenar corresponden al municipio de Palma.

Esta iniciativa se acoge a la posibilidad de transformar antiguas oficinas o locales comerciales en viviendas a precio limitado, destinadas exclusivamente a personas residentes en Baleares con al menos cinco años de empadronamiento.

Este tipo de actuaciones puede tramitarse mediante una declaración responsable, lo que evita la necesidad de solicitar licencia de obras. De este modo, los proyectos que no presenten deficiencias pueden iniciarse a los 15 días de su presentación.

El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, ha visitado este lunes las obras, acompañado por el director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés; el concejal de Vivienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo; y el arquitecto Samuel Pérez, director del proyecto constructivo de esta promoción privada de vivienda a precio limitado.