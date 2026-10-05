Dimite la concejala del PP Ana Ferrer tras la detención de su marido en Eivissa

EIVISSA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Eivissa Ana Ferrer Prohías ha presentado su dimisión, según ha confirmado en un comunicado el PP este domingo por la noche.

Su marido fue detenido dentro de una operación que ha desarticulado una organización criminal que presuntamente introducía cocaína en Europa utilizando inmobiliarias de lujo para blanquear el dinero en villas de Eivissa, Marbella y Madrid.

Desde el PP en Eivissa han explicado que Ferrer ya comunicó al alcalde de Eivissa, Rafa Triguero, su decisión la pasada semana, primero verbalmente y posteriormente por escrito, expresando su voluntad de renunciar a su acta de concejal por motivos personales y familiares.

El alcalde, a su vez, le trasladó la conveniencia de formalizar la renuncia, criterio que fue compartido por Ana Ferrer. Dicha renuncia se hará efectiva conforme al procedimiento establecido.

El PSOE de Eivissa había exigido la dimisión de Ferrer, así como una respuesta política e institucional del alcalde, recordando que el Ayuntamiento "debe ser un ejemplo de transparencia y responsabilidad política".