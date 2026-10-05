Dimite la regidora de Urbanismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Andratx por motivos personales

La regidora de Urbanismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Andratx, Beatriz Casanova - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX
PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
La regidora de Urbanismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Andratx, Beatriz Casanova, ha presentado su dimisión por motivos personales.
A partir de este lunes, la alcaldesa del municipio, Estefanía Gonzalvo, asumirá las competencias de Urbanismo y Patrimonio, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.
Así, durante las próximas semanas se llevará a cabo una reestructuración interna de las áreas municipales, con el objetivo de garantizar una correcta organización y dar continuidad al trabajo que se viene desarrollando desde el inicio de la legislatura.
El Consistorio seguirá trabajando para estar al lado de los vecinos de Andratx, atendiendo sus necesidades y dando respuesta a las cuestiones que afectan al municipio, ha subrayado en la nota de prensa.
Según ha defendido, esta reorganización permitirá seguir trabajando en la misma línea y continuar impulsando y sacando adelante los proyectos previstos para el municipio.
El Ayuntamiento ha agradecido a la hasta ahora regidora de Urbanismo y Patrimonio su dedicación y el trabajo realizado durante el tiempo que ha ejercido sus responsabilidades municipales.