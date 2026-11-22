El diplomático Guillem Riutord aborda en Palma el papel de Europa en la paz, la seguridad y la defensa - CAIB

PALMA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diplomático Guillem Riutord Sampol ha protagonizado un encuentro abierto al público celebrado en Palma en el que ha abordado el papel de Europa en los ámbitos de la paz, la seguridad y la defensa.

El acto ha sido organizado por el Consejo de Baleares del Movimiento Europeo (Cibame) en colaboración con la Fundación Illes Balears Europa (FIBE) y Europe Direct Illes Balears, ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado.

La jornada, celebrada en el salón de actos del edificio Sa Riera, ha consistido en una conversación abierta al público con el diplomático centrada en el papel de la Unión Europea ante la actual situación geopolítica internacional y en su capacidad para responder a los desafíos en materia de paz, seguridad y defensa.

La presentación del acto ha corrido a cargo de Josep Pons, embajador y miembro del Movimiento Europeo, quien ha introducido el encuentro y ha dado paso a la intervención de Riutord Sampol.

Durante la conversación se han analizado los principales desafíos que plantea un escenario internacional cada vez más inestable y la necesidad de que la Unión Europea refuerce su papel como actor global.

En este sentido, se ha abordado la importancia de las asociaciones estratégicas, la cooperación internacional y la mediación en los conflictos, así como la respuesta europea ante las amenazas híbridas, las crisis regionales y la creciente competencia geopolítica.

El ponente es diplomático español y funcionario de la Unión Europea, donde actualmente dirige la División de Asociaciones (Partnerships) de Paz, Seguridad y Defensa del Servicio Europeo de Acción Exterior.

A lo largo de su trayectoria profesional ha desempeñado diferentes responsabilidades en el ámbito de las relaciones internacionales y los asuntos mediterráneos y latinoamericanos, así como en materia de seguridad y defensa europeas.