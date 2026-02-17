Una diputada de Vox llama "tarados mentales" a la izquierda y Le Senne no le exige retirar sus palabras

Archivo - La diputada de Vox en el Parlament Patricia de las Heras. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en el Parlament Patricia de las Heras ha llamado "tarados mentales" a la izquierda sin que el presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, de su mismo partido, le haya exigido que retirara sus palabras.

Ha sido durante la sesión de control al Govern del pleno de este martes cuando De las Heras ha preguntado al conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, por su postura acerca de la prohibición de la práctica del fútbol en los centros escolares.

La cuestión nace del debate originado en algunos municipios de Eivissa que han planteado esta medida al considerar que se trata de un deporte "machista" y que excluye a las niñas.

La diputada, en su segundo turno de intervención, ha atacado a los partidos de la izquierda no solo por generar esta polémica, sino también por fomentar que los menores adquieran conocimientos sobre diversas prácticas sexuales.

"Los niños pueden jugar a lo que quieran. No permita que estos tarados mentales decidan sobre nuestros hijos", le ha pedido al conseller, dirigiéndose a la bancada de la izquierda.

Estos han respondido con airadas protestas por lo que han considerado un ataque que no se adecua a las formas que deben mantener los diputados en los plenos y han reclamado la intervención de Le Senne para que le exigiera una retirada formal de sus palabras.

El presidente del Parlament, no obstante, se ha limitado a señalar que De las Heras se ha "excedido un poco". "Moderemos el lenguaje", ha dicho, sin solicitar una rectificación a la diputada, y el pleno ha continuado con normalidad.