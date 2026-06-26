El diputado de Vox Jorge Campos denuncia amenazas de muerte junto a su casa

Pintada con la amenaza al diputado de Vox. - @JCAMPOSASENSI

PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox Jorge Campos ha denunciado públicamente la aparición de amenazas de muerte en las inmediaciones de su domicilio.

En un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, el que fuera portavoz de la formación en el Parlament ha compartido una imagen de una pintada en la que puede leerse "Jorge Campos muérete".

"Estas son las consecuencias de las injurias y el señalamiento. Al lado de mi casa en Palma", ha afirmado.