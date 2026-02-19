La dirección y los trabajadores de SFM firman la primera parte del acuerdo para desconvocar las movilizaciones

Archivo - Tren de Serveis Ferroviaris de Mallorca - GOVERN DE LES ILLES BALEARS - Archivo

PALMA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La dirección y el comité de empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) han firmado este jueves la primera parte del acuerdo para desconvocar las movilizaciones anunciadas.

La parte del acuerdo ratificada hace referencia a los estatutos de la Comisión de Seguridad, que será la encargada de asumir la mayoría de los 48 puntos de la lista de reivindicaciones de los trabajadores.

"Es el punto de arranque para iniciar esta Comisión de Seguridad que redundará en beneficio de todos los ciudadanos de Baleares y en particular de la empresa ferroviaria", ha subrayado el gerente de SFM, José Ramón Orta.

La Comisión, integrada por dos técnicos de seguridad y dos miembros elegidos por el comité de empresa dentro del personal de SMF, comenzará a funcionar aproximadamente el 9 de marzo.

Ahora queda pendiente llegar a un acuerdo sobre el incremento de la plantilla. "Hay que perfilar los puestos", ha indicado Orta, agregando que están "en vías de arreglo".

De su lado, el presidente del comité de empresa, Ricardo Más, ha considerado un "gran éxito" haber firmado la mitad del acuerdo. "Esperamos que tenga el mismo fin la segunda parte", ha expuesto.

Según los trabajadores, es necesario aumentar la plantilla, sobre todo en las áreas críticas en seguridad, ya que es imposible afrontar los problemas detectados sin un incremento "sustancial" en estas áreas.

"Sería profundamente lamentable que tuviéramos que reactivar las movilizaciones porque no nos pusiéramos de acuerdo en la segunda parte", ha dicho Más. De momento no hay fecha para la próxima reunión, pero desde el comité de empresa confían que sea en breve.