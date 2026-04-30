El director de cine Abu-Assad critica que el alto el fuego en Gaza "solo sirve para la prensa": "El genocidio continua"

El director palestino-neerlandés Hany Abu-Assad antiende a los medios por la prollección de su película 'Omar' en el ciclo de cine de la UIB. - EUROPA PRESS

PALMA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director de cine palestino-neerlandés Hany Abu-Assad ha criticado que el alto el fuego en Gaza "solo sirve para la prensa" y ha asegurado que la guerra en la Franja de Gaza es, a su juicio, el inicio de una "revolución" que "cambiará el sistema corrupto del mundo".

Así lo ha señalado durante una rueda de prensa con motivo de la proyección de su película 'Oman' (2013), nominada al Oscar a mejor película extranjera, como parte del ciclo de Cine de Autor de la Universitat de les Illes Balears (UIB). La proyección tendrá lugar este jueves a las 19.30 horas en el cine Rivoli de Palma.

Esta película, que trata sobre la historia de amor de dos jóvenes palestinos, fue elegida para proyectarse en el ciclo de la UIB hace dos años. "Creo que ahora, 'Paradise Now' (2005) es más precisa para tratar este tema", ha asegurado, en referencia a otra de sus obras, que también fue nominada a un Oscar.

Según el director, 'Omar' "trata sobre la vida de gente normal bajo condiciones extremas", mientras que su otra película se centra más en el conflicto entre palestinos e israelíes.

Por otra parte, Abu-Assad ha sostenido que el alto el fuego entre Palestina e Israel, firmado en octubre de 2025, "solo sirve para la prensa" y ha señalado que "el genocidio y la limpieza étnica continúan en Gaza".

En este sentido, ha asegurado sentirse "impotente" ante la situación en la Franja de Gaza y en Cisjordania. "Nunca me había sentido tan cansado en mi vida", ha declarado.

Por otra parte, se ha mostrado optimista ante la proyección internacional que tiene actualmente el conflicto. "Es la primera vez en la historia de 100 años de lucha por la dependencia que la clase política y dominante en Europa y Estados Unidos se inclina hacia los derechos legítimos de los palestinos", ha subrayado.

Es por ello que el director ha asegurado que Gaza será el inicio de una "revolución" que "cambiará el sistema corrupto del mundo", realizando un paralelismo entre la situación en la Franja y la caída del absolutismo en Francia. "Esa revolución empezó con la toma de la Bastilla, pero tuvieron que pasar 80 años para que los ciudadanos tuvieran su libertad", ha argumentado.

Además, Abu-Assad ha celebrado que los artistas europeos se hayan posicionado, a su juicio, al lado de los palestinos. "Hay mucha solidaridad por parte del mundo cultural y artístico de Europa a la causa palestina", ha asegurado.

"Creo firmemente que, si eres artista, tu corazón debe estar del lado correcto. Hay indicios claros de genocidio y de personas que están siendo atacadas solo por reclamar sus derechos legítimos. Por eso, casi todos los artistas, tanto en Europa como fuera de ella, están con los palestinos", ha explicado.

Sin embargo, ha señalado que los responsables de que la guerra continúe son aquellos que "toman las decisiones en Europa". "El problema son los políticos y las clases dirigentes que han sido corruptas durante muchos años, no solo en el caso palestino", ha reiterado.

Aun así, se ha mostrado optimista por un cambio en la mentalidad que, según este, tienen las élites europeas frente al conflicto. "Como la gente importa en Europa, la mentalidad de las élites puede cambiar en unas elecciones", ha sostenido.

PANORAMA ARTÍSTICO PALESTINO

Al ser preguntado por la situación de los artistas palestinos, Hany Abu-Assad ha explicado que a día de hoy hay un gran dinamismo en el panorama artístico regional, con una gran cantidad de pintores, poetas y cineastas pese a la situación.

"Este movimiento no se ha difundido mucho, pero en los próximos años se oirá hablar cada vez más de allí", ha asegurado, añadiendo que "hay algunas películas procedentes de Gaza que son asombrosas, también desde el punto de vista artístico, no solo por su contenido".

Finalmente, el autor ha conectado la "presión genocida" de los ataques con el "instinto" de los palestinos para crear: "Hay mucho sufrimiento, pero también mucha energía artística".