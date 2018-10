El director general cesado considera "delirantes y fantasiosas" las acusaciones y estudia acudir a la vía judicial

Publicado 23/11/2015 17:39:44 CET

Afirma que una de las dificultades para hacerlo es decidir contra quién dirigir la denuncia por calumnias, al desconocer de dónde partieron las acusaciones

PALMA DE MALLORCA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de Medio Ambiente del Consell de Mallorca que fue cesado el pasado viernes, Cristian Ruiz, está estudiando la posibilidad de interponer una denuncia por calumnias a raíz de las que considera ser "graves acusaciones" y que han aparecido en diversos medios sobre un supuesto incidente con una funcionaria, según ha explicado el propio Ruiz a Europa Press.

Ruiz se ha puesto ya en contacto con un abogado, que está analizando la situación para ver cómo se puede concretar esa denuncia. En particular, una de las dificultades para hacerlo es decidir contra quién dirigirla, al desconocer de qué modo llegaron esas informaciones a la prensa o a la misma Conselleria.

Se trata, según publicaban varios diarios este sábado, de un presunto incidente machista que podría haber motivado la destitución. Aunque la consellera responsable del área, Sandra Espeja, ha indicado este mismo lunes durante una rueda de prensa que a ella no le han presentado "ninguna denuncia".

El ya ex director general ha explicado que en el documento correspondiente "no pone nada" sobre los motivos para el cese y que se sorprendió al leer los periódicos al día siguiente, puesto que el Consell no comunicó públicamente la destitución.

Ruiz ha negado las acusaciones, que ha calificado de "fantasiosas" y "delirantes", y ha argumentado que el día del presunto incidente "estaba en otro edificio", en el de Palau Reial en lugar de el de General Riera, donde se encuentra su despacho. Además, ha insistido en que mantiene una buena relación con los trabajadores de su departamento, algunos de los cuales, ha dicho, le han dirigido "muestras de apoyo" tras la destitución.

El ex director general ha lamentado que se "manche el honor de alguien de esta manera", en especial "utilizando un tema tan delicado". "Soy hijo de una mujer maltratada y estoy muy sensibilizado con este tema", ha apuntado.

"FALTA DE DISCIPLINA"

Respecto a la posibilidad de que la "falta de trabajo en equipo" o de "disciplina hacia la consellera" hayan podido motivar el cese, Ruiz ha mencionado dos cuestiones a las que según su juicio podrían referirse.

Se trataría, por un lado, de la demora en la firma de unos documentos relativos al pago de transporte privado a la Dragonera, por valor de casi 6.000 euros, durante la anterior legislatura; y, por otro lado, de una opinión desfavorable que Ruiz manifestó verbalmente sobre la convocatoria de un bolsín medioambiental para gestión de residuos, correspondiente a otra Dirección General dentro de la Conselleria.

Sobre lo primero, Ruiz ha señalado que no se opuso a firmar estos documentos pero que reclamaba un "informe justiticativo" para hacerlo porque "el dinero público es sagrado" y "todavía estamos en el plazo".

Respecto al bolsín de técnicos medioambientales, Ruiz lo consideraba "corporativismo profesional" y advirtió de que la categoría de 'medioambientólogo' no está formalmente creada y de que varios colegios oficiales se opondrían a la convocatoria, entre ellos el de biólogos, del que el mismo Ruiz forma parte.

"PÉRDIDA DE CONFIANZA"

Este mismo lunes, la consellera insular de Medio Ambiente, Sandra Espeja, aseguraba que el exdirector insular de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, ha perdido su confianza "y la de todo el equipo de gobierno" de la institución.

Asismimo, pese a que no quería entrar en detalles acerca de la destitución, reiteraba que los cargos de confianza, "tal como se nombran, se cesan" y que en este caso estaban "valorando la decisión desde hace un tiempo".