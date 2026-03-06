El director general de Cultura, nombrado vocal suplente del Consorcio Eivissa Patrimonio de la Humanidad

Archivo - El director general de Cultura del Govern, Llorenç Perelló. - PP - Archivo

EIVISSA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado el nombramiento del director general de Cultura, Llorenç Perelló, como nuevo vocal suplente de la administración autonómica en la Junta Rectora del Consorcio Eivissa Patrimonio de la Humanidad.

Lo ha informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este viernes.

Perelló, en su condición de director general de Cultura, será el representante suplente del secretario autonómico de Cultura y Deportes del Govern, Pedro Vidal, y sustituirá a Ricarda Vicens.

El Consorcio Eivissa Patrimonio de la Humanidad es una herramienta para la promoción y preservación patrimonial de la ciudad de Eivissa y, según sus estatutos, está integrado por cargos de las administraciones autonómica, insular y municipal.