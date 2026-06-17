El director general del IBSalut, galardonado con el premio a la Administración Sanitaria de Redacción Médica. - CAIB

PALMA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general del IBSalut, Javier Ureña, ha sido galardonado con el premio a la Administración Sanitaria, entregado por Redacción Médica, por su labor al frente de la institución sanitaria.

Ureña recibió este reconocimiento en el acto de celebración de la XXI edición de los premios de la revista sanitaria especializada, que tuvo lugar ayer en Madrid.

Javier Ureña ha destacado en la entrega de premios 2026 el incremento de la población, el déficit de profesionales, la revolución tecnológica y la complejidad sanitaria como los grandes retos de futuro que las administraciones tendrán que afrontar en los próximos años. "La misión de los responsables de las administraciones sanitarias será dejar una sanidad mejor", ha indicado.

Javier Ureña, funcionario de carrera del Servicio de Salud, es un gestor sanitario con formación jurídica y económica que asumió la dirección general del IBSalut en el año 2023. El premio que ha recibido tiene por objetivo reconocer la labor de los máximos responsables de las administraciones sanitarias del Estado.

En la XXI edición de los premios de Redacción Médica también se hizo un reconocimiento a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y a la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute.