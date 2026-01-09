El director gerente del IEB renuncia voluntariamente al cargo

PALMA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha comunicado al Consell de Govern el cese voluntario del director gerente del Instituto Balear de la Energía (IBE), Hernando Rayo.

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern que el cese de produce tras el acuerdo del Consejo de Dirección del IEB del pasado 2 de enero, a propuesta de la presidencia del organismo, y que responde a la renuncia voluntaria presentada por Rayo.

De acuerdo con la normativa vigente, el nombramiento y cese de la dirección gerencia corresponde al Consejo de Dirección del IBE.