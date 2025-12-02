El director de orquesta Nuno Coelho dirigirá a la Orquestra Simfònica de Balears este jueves en el Auditorium de Palma

Cartel del concierto de la Orquestra Simfònica de Balears de este jueves. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Orquestra Simfònica de Balears (OSIB) actuará este jueves en el Auditorium de Palma bajo la dirección del maestro invitado Nuno Coelho, una de las batutas emergentes "más destacadas del panorama internacional".

El programa propone un viaje sonoro de "gran intensidad y virtuosismo", con dos obras clave del repertorio contemporáneo y del siglo XX, según ha explicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte en un comunicado.

La velada empezará de 20.00 horas con 'Raise the Roof', del compositor estadounidense Michael Daugherty, una obra "vibrante y poderosa" en la que la percusión adquiere un papel protagonista. Para esta interpretación, la OSIB contará con la participación del reconocido percusionista solista Javier Eguillor, quien aportará "su energía y maestría a una pieza tan espectacular como exigente".

La segunda parte del concierto estará dedicada al 'Concierto para orquesta' de Witold Lutoslawsky, una de las obras más emblemáticas del compositor polaco.

"De arquitectura impecable y gran riqueza tímbrica, esta partitura exige a la orquesta un elevado nivel de virtuosismo y cohesión, para convirtirse en un verdadero escaparate del talento colectivo de la OSIB bajo la dirección de Coelho", han destacado.