La directora del Cesag destaca el interés por la educación y la "alta exigencia académica" de Prohens

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibe en el Consolat de Mar a un grupo de alumnos del Cesag. - CAIB

PALMA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La directora del Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (Cesag), María Elena Valiente, ha destacado el interés por la educación y la "alta exigencia académica" de la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Así se ha expresado la tarde de este martes después de mantener una reunión con la líder autonómica en el Consolat de Mar.

"Da gusto compartir con personas que se interesan no solo por la educación universitaria, sino desde cuando esos jóvenes universitarios están comenzando a formarse en los colegios. Es un placer escuchar a personas con criterios claros y de una alta exigencia académica", ha dicho Valiente.

A su parecer, encuentros como este sirven para "reconocer la labor y el recorrido" del Cesag, la primera universidad privada de Mallorca y de la cual "muchos egresados están en las instituciones públicas haciendo un servicio a la sociedad".

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, también ha estado presente en el encuentro.