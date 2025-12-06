La directora insular de la AGE en Pitiusas reclama la defensa "con contundencia" de los pilares de la convivencia

IBIZA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La directora insular de la Administración General del Estado (AGE) en Ibiza y Formentera, Raquel Guasch, ha pedido este sábado, en el Día de la Constitución, que se defiendan "con contundencia los pilares de la convivencia en momentos como los actuales, en que hay altavoces interesados en poner en entredicho el sistema democrático".

Raquel Guasch ha sido la encargada de presidir el acto institucional del Día de la Constitución que se ha celebrado este sábado en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Ibiza.

Según ha destacado la Delegación del Gobierno en Baleares, a la ceremonia han asistido otras autoridades civiles y militares, responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como responsables políticos y representantes de la sociedad civil.

En su discurso, Raquel Guasch ha destacado el papel de las instituciones autonómicas y de la administración local. También, de los consells pitiusos y de los ayuntamientos, "siempre cerca de los ciudadanos y en contacto directo con las necesidades que se van produciendo en cada territorio", ha subrayado.