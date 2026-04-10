Un discusión por la venta de hachís originó la riña en Son Gotleu con múltiples heridos

Objetos utilizados en la riña - POLICÍA NACIONAL

PALMA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una discusión entre dos personas durante la compra de hachís inició una trifulca en el barrio de Son Gotleu el pasado miércoles, que se saldó con múltiples heridos y dos detenidos.

La pelea, que ocurrió sobre las 22.30 horas en la calle Indalecio Prieto, fue entre un número considerable de personas que llevaban armas blancas de grandes dimensiones, barras metálicas y palos de madera, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar y, a su llegada, observaron un gran tumulto de personas en la acera, algunas de ellas heridas y que fueron trasladadas a centros hospitalarios o atendidas en el lugar por el SAMU 061.

Los agentes se entrevistaron con varias personas, entre ellas una mujer con una herida en la cabeza que explicó que había sufrido un golpe con un palo de golf como consecuencia de una pele entre un grupo de personas.

Esta mujer informó que sus presuntos agresores estaban en el interior de un bar situado a escasos metros y que habían escondido los objetos que habían utilizado para agredirla.

Por otro lado, un testigo señaló que la pelea se había iniciado como consecuencia de una discusión por la venta de hachís en la vía pública y que se fueron uniendo más personas con armas y objetos contundentes.

Otro de los afectados, un hombre que presentaba una herida en el brazo, explicó que varias personas lo habían golpeado con palos durante la pelea.

En el local había dos hombres, uno de ellos herido en la cabeza que, interrogado por los agentes, informó que cuando se encontraba en el interior del local observó a un hombre y una mujer discutiendo en la acera y que a los pocos instantes se inició una pelea, a la que se unió un gran número de personas con palos y barras de metal, y que al intentar mediar resultó herido.

El otro hombre que se encontraba en el interior del bar manifestó a los agentes que no había tenido nada que ver en la trifulca, si bien presentaba un alto estado de agitación y nerviosismo a preguntas de los policías.

Finalmente, los agentes localizaron en el interior del local un palo de madera y un palo de golf, que eran los objetos señalados por una de las victimas como los utilizados para agredirla, así como varios palos y objetos de grandes dimensiones esparcidos por el interior del local.

Los dos hombres fueron detenidos como presuntos autores de un delito de lesiones y riña tumultuaria, y fueron trasladados en un primer momento hasta un centro hospitalario para que fueran atendidos por las heridas que presentaban y, después, hasta dependencias policiales.

La investigación sigue abierta para esclarecer los hechos y la Policía Nacional no descarta nuevas detenciones.