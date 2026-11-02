Dispositivo contra las carreras ilegales en Can Valero: un detenido por pegar a un agente y más de 30 denuncias

Un dispositivo contra las carreras ilegales en Can Valero se salda con un detenido y más de 30 denuncias - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha desplegado un dispositivo especial de seguridad en el polígono de Can Valero contra las carreras ilegales, que se ha saldado con un detenido por supuestamente pegar a un agente y con 33 denuncias.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes a las 23.30 horas a raíz de una llamada a la Base del 092 que alertaba de conducciones temerarias y carreras ilegales en la calle Quatre de Noviembre, según ha informado la Policía Local en nota de prensa.

Al llegar al lugar, a la altura del número 17, los efectivos hallaron a una multitud de unas 100 personas que se habían congregado para presenciar las maniobras peligrosas.

Los agentes perimetraron la zona de forma segura y solicitaron el refuerzo de otras dotaciones para proceder a las identificaciones. Durante el despliegue, uno de los espectadores comenzó a insultar a los agentes con un vaso de grandes dimensiones en la mano.

Cuando los policías le requirieron la documentación y le pidieron que dejara el vaso, el hombre, de nacionalidad española y 30 años, reaccionó con graves amenazas y agresividad gestual.

Al interceptarle el brazo para contener sus movimientos violentos, el implicado propinó un fuerte puñetazo en el pecho a uno de los agentes y opuso una fuerte resistencia física, continuando con los insultos durante su traslado y custodia policial.

En el balance administrativo del dispositivo, los agentes levantaron 25 actas por infracción a la ordenanza cívica a los asistentes por deterioro de la tranquilidad vecinal.

En materia de tráfico, se tramitaron cuatro denuncias ante la Dirección General de Tráfico (DGT) por circular con la ITV caducada, una por matrículas deterioradas, una por sustitución de piezas sin homologación, una por circular con escape libre y una última por estacionar sobre la acera.

Asimismo, los agentes inmovilizaron y retiraron al depósito de Son Toells una moto conducida por un hombre de nacionalidad española, la cual portaba una placa extranjera sin el seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria. Además, el conductor llevaba en la mochila una matrícula temporal caducada y sin troquelar, también sin seguro.

Las pesquisas policiales permitieron averiguar que dicha numeración acumulaba diversas multas de radar por un importe de 1.100 euros, las cuales han sido atribuidas formalmente al conductor interceptado.

La Sala de Atestados remitió las diligencias judiciales junto con el detenido a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.