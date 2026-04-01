El dispositivo de lucha contra incendios incorpora en Eivissa una brigada helitransportada

EIVISSA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha reforzado el dispositivo de lucha contra los incendios forestales y ha desplegado en Eivissa, en la base de Sa Coma, un helicóptero de extinción que incorpora desde el primer momento una brigada helitransportada con el objetivo de mejorar la capacidad y rapidez de respuesta.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, este medio aéreo forma parte del dispositivo de refuerzo para la campaña de peligro alto del Operativo Interinsular de Incendios Forestales (OIIF) del Govern, desplegado en las diferentes Islas para la prevención y extinción de incendios. Como es habitual cada año, este refuerzo se adelanta en Eivissa debido al elevado riesgo estructural de incendios que presentan las Pitiusas respecto al resto de las Islas.

En años anteriores, hasta el 14 de abril el helicóptero operaba únicamente como bombardero (sin personal de extinción) y a partir del día 15 de abril la brigada helitransportada se incorporaba al operativo. Este año, sin embargo, esta brigada, formada por cuatro bomberos forestales y un agente de medio ambiente (AMA), se incorpora a partir de este 1 de abril. El objetivo es reforzar la capacidad operativa y reducir los tiempos de respuesta ante cualquier incendio forestal.

El resto de los medios se incorporarán de manera progresiva en el resto del archipiélago durante las próximas semanas con el objetivo de tener todo el operativo desplegado el 1 de mayo, fecha en la que comienza la campaña de peligro alto de incendios forestales. A partir de este momento, las Pitiusas dispondrán, además del helicóptero, de un avión anfibio con capacidad de carga en el mar para reforzar la lucha contra los incendios.

El OIIF tiene capacidad de intervención en toda Baleares en función de las necesidades y del riesgo y garantiza una respuesta rápida, coordinada y eficiente ante este tipo de siniestros.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha recordado que, a partir del día 1 de mayo, comienza la época de peligro alto según la normativa autonómica. En este momento, está prohibido encender fuego en terrenos forestales y a menos de 50 metros de distancia de estos terrenos.

Igualmente, para encender fuego en terrenos agrícolas situados a menos de 500 metros de terrenos forestales, es necesario disponer de una autorización administrativa.