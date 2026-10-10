La DJ B Jones anuncia que vuelve a tener cáncer: "Sigo teniendo esperanza"

La DJ B Jones, en una imagen compartida en sus redes sociales. - @BJONESDJ
PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
La DJ de Eivissa B Jones ha anunciado que vuelve a tener cáncer poco después de haber compartido que había vencido un diagnóstico anterior.
La artista ha compartido un mensaje en sus redes sociales en el que explica que le han diagnósticado un nuevo linfoma, esta vez en otra zona de la cabeza.
"Hace poco compartí con vosotros una de las noticias más felices de mi vida: había vencido al cáncer. Después de meses de quimioterapia y un trasplante de médula, por fin creía que todo había quedado atrás y que empezaba una nueva etapa. Pero, poco después, la vida volvió a darme un golpe: un nuevo linfoma, esta vez en otra zona de la cabeza", ha explicado.
La DJ ha reconocido que aceptar que todo aún no ha terminado, "después de haber pasado por tanto y de creer que por fin podía empezar a recuperarme, está siendo increíblemente duro".
La artista señala que está asimilando la situación y reuniendo fuerzas para "afrontar una nueva batalla". "No voy a decir que es fácil, porque no lo es. Pero sigo teniendo esperanza, ganas de vivir y mucho por lo que luchar. Toca volver a empezar. Una vez más. Porque esta historia todavía no ha terminado", ha concluido.