El doctor José Ignacio Ramírez, Son Mut Nou, Amics de la Infància y Esperança Cladera, premios Populars 2025

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El doctor José Ignacio Ramírez, Son Mut Nou, la asociación Amics de la Infància, Esperança Cladera y la propuesta cultural Teatre de Barra han sido reconocidos como los premios Populars 2025 que otorga la Cadena COPE.

Así lo ha dado a conocer el director de Cope Baleares, Xavier Bonet, en 'Herrera en COPE Baleares'.

Se trata de los galardones de más larga trayectoria del archipiélago y este año alcanzan los 46 años.

El galardón reconoce al doctor José Ignacio Ramírez por su entrega como médico de proximidad y por conectar esta labor con la investigación y la docencia; a la asociación Amics de la Infància por su esfuerzo y perseverancia en defender los derechos de los más pequeños, desde el carisma de las religiosas trinitarias; a Son Mut Nou por recuperar y conservar variedades de higuera, árbol singular, y por su labor de investigación para descubrir variedades desconocidas.

Igualmente, reconocen a Esperança Cladera por irrumpir con fuerza, a sus 23 años, en el panorama nacional del atletismo español formando parte de un relevo histórico, y a la propuesta cultural Teatre de Barra por la originalidad de su propuesta, por potenciar el talento mallorquín y por revitalizar el teatro local.

Al mismo tiempo, el premio de Periodismo y Comunicación ha recaído en Nicolau Tous y Toni Ortiz, técnicos de Radio Popular COPE y Radio Mallorca SER, que hicieron posible a la radio marcar una época.

Los premiados de esta edición destacan por acercar a la sociedad mallorquina su pasión y por dar un ejemplo único de compromiso y tenacidad. La entrega de estos premios quiere ser un gran aplauso de admiración a personas que destacan por su contribución a la sociedad y su capacidad para poner al servicio de los demás lo mejor de nuestra identidad mallorquina, según ha avanzado la cadena en un comunicado.

La entrega de los premios tendrá lugar el lunes 24 de noviembre a las 20.00 horas en Es Molí des Comte. Presidirá el acto el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, con la presencia de las principales autoridades autonómicas y locales y la asistencia de una amplia representación de la sociedad mallorquina.

Desde su primera edición, en 1980, los 'Premis Populars' reconocen la excelencia de personas e instituciones que "sobresalen" en su valentía y esfuerzo por mejorar la realidad que han conocido.

Con su proclamación, culmina el trabajo de dos jurados. Por un lado, el de los jefes de departamento de COPE Mallorca y, por otro lado, el de un grupo de asesores formado por Biel Mulet, Nicolás Pomar, Andreu Genovart, Kety Isern, Lluís Piña, José Luis Roses y Apolonia Ramis.