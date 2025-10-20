El documental Sacar pecho, cofinanciado por el Consell, llega al Congreso

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El documental Sacar pecho, cofinanciado por el Consell de Mallorca, ha llegado este lunes al Congreso de los Diputados.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que el presidente, Llorenç Galmés, y el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, han asistido a la presentación del documental Sacar pecho en el Congreso de los Diputados, en un acto organizado con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de octubre.

El film mallorquín, cofinanciado por el Consell y preseleccionado para los Premios Goya como mejor película documental, recoge la travesía de ocho mujeres que conviven o han convivido con el cáncer de mama mientras recorren la Serra de Tramuntana.

A través del paisaje y de la complicidad entre las participantes, Sacar pecho muestra cómo la naturaleza y la fuerza colectiva pueden convertirse en una herramienta de superación y esperanza. Durante el recorrido se ponen de manifiesto los paralelismos entre el reto físico de la travesía y el reto emocional que afronta una paciente tras un diagnóstico oncológico.

El Consell, a través del Consorci de la Serra de Tramuntana, es una de las instituciones colaboradoras del proyecto. La ruta, que transcurre desde Andratx hasta Pollença durante varios días, muestra la Serra desde una mirada humana, como un espacio de salud, reflexión y conexión interior. Más que una excursión, el camino se convierte en una metáfora del proceso vital de estas mujeres ante el miedo, el dolor y la incertidumbre.

El presidente del Consell ha subrayado que "el documental demuestra el gran talento que hay en Mallorca y transmite un mensaje muy necesario sobre una enfermedad que afecta a tantas mujeres: un mensaje de solidaridad y, sobre todo, de esperanza". Galmés ha animado a la ciudadanía a ver Sacar pecho, "porque emociona, porque realmente vale la pena y porque el recorrido de las ocho protagonistas por la Serra simboliza un viaje interior de lucha, de dolor y, sobre todo, de superación".

El documental ya se estrenó en el Teatre Principal de Palma dentro de los actos de la Diada de Mallorca.