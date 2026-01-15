Donación de sangre en Baleares: se elimina la espera de 28 días tras viajar a Francia o Italia

Archivo - Una persona dona sangre durante la 28º maratón para donar sangre en el Hospital Ramón y Cajal, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

PALMA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Sangre y Tejidos de Baleares (BSTIB) ha informado este jueves de que las personas que viajen a Francia o Italia ya no deberán esperar 28 días desde su regreso para poder donar sangre, tal y como se había comunicado de forma preventiva el pasado 17 de diciembre.

Esta actualización del criterio permite que las personas donantes que hayan viajado recientemente a estos países puedan donar sangre con normalidad. El BSTIB ha agradecido la comprensión y colaboración de la población ante las medidas preventivas que, en determinados momentos, pueden adoptarse para garantizar la máxima seguridad de la sangre destinada a transfusión, y que se revisan y actualizan de forma continua en función de la situación y de los protocolos vigentes.

Además, ha recordado que actualmente las reservas de sangre en la comunidad se encuentran en una situación crítica, por lo que es especialmente importante la colaboración de la ciudadanía ya que la donación de sangre es esencial para la actividad hospitalaria diaria, y la participación de las personas donantes resulta imprescindible para atender intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, partos y situaciones de urgencia.

Para consultar los requisitos para donar sangre y solicitar cita previa, se puede acceder a cita.donasang.org.