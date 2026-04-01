Dos intoxicados por inhalación de humo en un incendio en la antigua prisión de Palma

PALMA, 1 (EUROPA PRESS)

Dos personas han sufrido una intoxicación por inhalación de humo en un incendio en la antigua prisión de Palma, una de las cuales ha tenido que ser ingresada en un centro hospitalario.

El fuego se ha originado sobre las 15.50 horas de este miércoles en el ala izquierda de la segunda planta de la antigua prisión, según ha informado el Ayuntamiento.

Hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de Palma, que han extinguido el incendio. También han acudido a la antigua prisión la Unidad de Intervención Inmediata de la Policía Local.

Dos personas han sufrido una intoxicación por inhalación de humo y han tenido que ser atendidas por los servicios sanitarios. Una de ellas ha sido ingresada en Hospital Universitario de Son Espases y unas horas después ha sido dada de alta.

Aunque en un primer momento estaba previsto que servicios sociales municipales tuvieran que realojar a los dos afectados, el Ayuntamiento ha indicado que finalmente no será necesario.