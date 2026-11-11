Dos agentes de la Policía Nacional salvan la vida a una niña que se había atragantado en Ciutadella

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

MENORCA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos agentes de la Policía Nacional de Ciutadella han salvado la vida de una niña de un año y medio que se encontraba con un familiar y que se había atragantado comiendo.

Los hechos se produjeron a finales del mes de octubre, sobre las 12.20 horas cuando una mujer se personó en la puerta de la comisaría de Policía Nacional de Ciutadella, con fuertes gritos de angustia, pidiendo ayuda para su nieta de año y medio, que no respiraba.

Al escuchar los gritos de socorro, un policía nacional que se encontraba en la zona destinada a la documentación de DNI salió al encuentro de la mujer que sujetaba a la niña en los brazos. La menor estaba inconsciente presentando los primeros síntomas de cianosis labial.

El agente tomó de inmediato a la menor, para colocarla en posición decúbito prono en su brazo izquierdo y comenzó a realizar maniobras de soporte y auxilio pediátrico. En ese momento, una policía nacional acudió también hasta la puerta y comenzó a realizar maniobras de desobstrucción de la vía aérea y comprensiones torácicas e interescapulares. Finalmente se consiguió que la menor expulsara un trozo de comida, que al parecer se le había quedado en el interior, obstruyendo las vías respiratorias.

Pasados unos pocos minutos, y una vez personados los servicios sanitarios, la menor es estabilizada y trasladada hasta un centro hospitalario donde ha podido recuperarse favorablemente.