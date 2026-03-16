Dos autobuses de la EMT cargados con material sanitario viajarán en la próxima caravana de ayuda al pueblo saharaui. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma ha donado dos autobuses a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Baleares, que en los próximos días partirán hacia los campamentos de refugiados en Tindouf (Argelia) como parte de la próxima caravana humanitaria solidaria.

Los vehículos, de 12 metros de longitud, viajarán cargados con cerca de 30 toneladas de medicamentos y material sanitario cedido por el IbSalut, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Entre el material se incluyen equipos y suministros sanitarios, sábanas, batas, material desechable, ropa y otras donaciones procedentes de diversas entidades y empresas colaboradoras.

Los autobuses se suman a la caravana solidaria, en la que participarán más de 30 vehículos procedentes de distintos puntos de España. Actualmente, en las instalaciones del Hospital Son Espases se están ultimando los preparativos para el envío del material.

El acto de entrega de los dos vehículos ha contado con la participación del teniente de alcalde y regidor de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Toni Deudero; del director general del IbSalut, Javier Ureña; del subdirector de Humanización, Atención al Usuario y Formación, Gabriel Rojo; y de la presidenta de la Asociación Balear de Amigos del Pueblo Saharaui, Catalina Rosselló.

Los autobuses transportarán material sanitario destinado a distintos proyectos que la asociación desarrolla en los campamentos de población refugiada saharaui, entre ellos el proyecto urológico financiado por el Govern y el Programa Integral de Salud Infantil Saharaui (Pisis), dirigido a niños de cero a cinco años, que cuenta además con el apoyo del Fondo Mallorquín de Solidaridad.

Deudero ha explicado que los autobuses, aunque retirados del servicio, permanecen totalmente operativos y seguirán cumpliendo su función como transporte público en los campamentos, y ha recordado que esta donación "se enmarca en la larga tradición de colaboración entre la EMT Palma y la Asociación Balear de Amigos del Pueblo Saharaui, que en la última década ha permitido enviar una docena de vehículos a los campamentos".

Los vehículos viajarán primero a Valencia y posteriormente a Alicante. Desde allí, a principios de abril, embarcarán rumbo a Orán (Argelia) y recorrerán más de 2.000 kilómetros hasta los campamentos de Tindouf.

Una vez en destino, los autobuses se incorporarán a la red de transporte entre los cinco campamentos, facilitando el desplazamiento de la población entre las diferentes zonas.

Por su parte, Catalina Rosselló ha destacado la importancia de la colaboración con la EMT y ha agradecido la solidaridad de las instituciones y entidades colaboradoras, subrayando que los campamentos dependen en gran medida de esta ayuda para cubrir sus necesidades básicas.

El material será entregado inicialmente al Ministerio de Sanidad saharaui y a la Media Luna Roja Saharaui, que se encargarán de su distribución posterior según las necesidades detectadas en los campamentos.