Dos averías en la línea de media tensión dejan sin luz a casi 2.000 clientes de Can Pastilla

Archivo - Subestación eléctrica en Palma, en una foto de archivo. - ENDESA - Archivo

PALMA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 1.900 clientes se encontrarían actualmente sin suministro eléctrico en el barrio palmesano de Can Pastilla, debido a sendas averías producidas a lo largo de este fin de semana, en la línea de media tensión de la subestación de Sant Joan.

La primera de las incidencias se habría iniciado el este viernes por la noche en este punto de la red eléctrica, según han explicado desde Endesa en declaraciones a Europa Press.

Desde este momento, la empresa movilizó a seis trabajadores para localizar la avería y, al mismo, se instalaron grupos electrógenos para alimentar a los más de 970 clientes afectados inicialmente. No obstante, pese a que ayer por la noche se conectaron estos dispositivos, aún quedaba medio centenar de clientes que no tenían corriente.

Sin embargo, mientras se trabaja en la reparación de esta incidencia, este domingo ha habido otra avería en la misma subestación que ha vuelto a dejar a 1.900 clientes sin electricidad pero la previsión que manejan en la compañía, es que en los próximos minutos puedan reestablecer la conexión a la mitad de los clientes afectados, tras reparar la primera de las averías.

Simultáneamente, Endesa ha detallado que otro equipo de empleados trabaja en localizar esta segunda avería, dado que al haberse producido en el cableado subterráneo es más difícil encontrarla. Para eso, se ha destinado una unidad móvil hasta allí que identifica el punto donde ha ocurrido, después se manda a los obreros para abrir el pavimento y reparar el problema.

Paralelamente, han indicado que se han preparado otros grupos electrógenos para reducir el número de clientes afectados, entre los que habría domicilios, negocios y el alumbrado público que pueda estar conectado a esta subestación.

La empresa ha lamentado las "molestias" causadas a los clientes de la zona, al tiempo que han recalcado que han movilizado todos los efectivos para intentar reparar las averías y así acortar al máximo el tiempo que estén sin suministro.