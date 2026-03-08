Dos centenares de personas se manifiestan en Maó por los derechos de las mujeres

Manifestante porta pancarta con lema 'Hoy marcho con mamá. Pequeña pero poderosa' durante la manifestación organizada por el Movimiento Feminista de Madrid por el 8M, a 8 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

PALMA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos centenares de personas se han manifestado en Maó este domingo, Día Internacional de la Mujer, para reivindicar los derechos de las mujeres.

La protesta, convocada por el colectivo Dones Autoorganitzades de Menorca, ha salido alrededor de las 12.00 horas desde la plaza Esplanada bajo el lema 'Resistir es existir'.

Según los datos facilitados por la Policía Nacional, en la movilización que ha recorrido las calles de Maó han participado alrededor de 200 personas.

En Ciutadella también estaba prevista una jornada promovida por la Coordinadora 8M de Menorca en la plaza de Ses Palmeres de Ciutadella bajo el lema 'Desahuciando el patriarcado, construimos comunidad'.

Inicialmente estaba previsto que los actos se celebrarán en Maó, pero la asociación, que aúna varias entidades sociales, decidió trasladarla ante los impedimentos planteados por el Ayuntamiento.

Además, la asociación Alcem la Veu ha organizado una concentración para reivindicar la figura de las mujeres en la Iglesia en la plaza de la Catedral de Ciutadella.