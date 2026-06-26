Dos colegios de Baleares, galardonados en los premios Zinkers de cambio climático y sostenibilidad. - CAIB

PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha asistido hoy a la gala de la quinta edición de los Premios Zinkers Primaria y Secundaria, en la que han sido galardonados el colegio Bisbe Verger de Santanyí en la categoría de primaria y el IES Sineu en la categoría de secundaria.

Los Premios Zinkers son una iniciativa de la Fundación Repsol que reconoce las mejores propuestas elaboradas por alumnos de centros educativos de primaria y secundaria de todas las comunidades autónomas en materia de transición ecológica, cambio climático y sostenibilidad. Este año, casi 8.000 centros educativos, de los que 200 pertenecen a Baleares, han participado en esta iniciativa.

El colegio Bisbe Verger de Santanyí ha sido premiado en la categoría de primaria por un proyecto que acerca la transición ecológica al entorno cotidiano de los estudiantes y sus familias.

La iniciativa propone actividades prácticas y colaborativas centradas en las energías renovables, la eficiencia energética y la economía circular, como talleres con familias en los que el alumnado diseña maquetas de sistemas energéticos sostenibles o experiencias de reutilización creativa de materiales.

Además, el proyecto del centro incorpora el análisis de soluciones energéticas actuales para reflexionar sobre la descarbonización del transporte. En definitiva, la iniciativa del Colegio Bisbe Verger combina el aprendizaje aplicado, la implicación de la comunidad educativa y la sensibilización ambiental.

En la categoría de secundaria, el IES Sineu ha sido galardonado gracias a su proyecto, que ha integrado la sostenibilidad en su modelo educativo mediante iniciativas vinculadas a la economía circular, la reducción de residuos y el fomento de hábitos responsables.

El alumnado lidera campañas de concienciación a través de manifiestos y materiales divulgativos, además de participar de forma activa en iniciativas de compostaje, reutilización y sensibilización ambiental, poniendo en valor el papel de los estudiantes como agentes activos del cambio y su capacidad para trasladar el mensaje de la transición ecológica tanto dentro como fuera del centro educativo.

Los centros premiados recibirán una dotación de 2.500 euros para desarrollar un proyecto de interés general para el centro educativo, además de la invitación a las jornadas de innovación y a la gala de premios.

Los centros educativos premiados han sido seleccionados por un comité de expertos en educación, pedagogía y sostenibilidad. Este jurado ha analizado los proyectos elaborados por el alumnado en los que se recogen aprendizajes, compromisos y propuestas de acción orientadas a contribuir a un planeta más sostenible y a generar un impacto positivo a escala global.

Antoni Vera ha felicitado a ambos centros educativos por los reconocimientos obtenidos, que demuestran el compromiso de la comunidad educativa del archipiélago con la sostenibilidad y la capacidad del alumnado para impulsar iniciativas transformadoras desde las aulas.