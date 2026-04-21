Dos detenidas por robar perfumes y productos de cosmética valorados en 2.500 euros en Santanyí y Campos

Dos detenidas por robar perfumes y cosmética valorados en 2.500 euros en Santanyí y Campos - GUARDIA CIVIL

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos mujeres por supuestamente robar perfumes y productos de cosmética valorados en 2.500 euros en dos tiendas de Santanyí y Campos.

La operación se desencadenó la tarde del pasado sábado tras el aviso de la responsable de un comercio, que ya había denunciado el robo de perfumes y productos de maquillaje valorados en más de 2.000 euros, según ha informado la Guardia Civil.

La encargada explicó que tres mujeres habían entrado en la tienda y que había reconocido a dos de ellas por el anterior robo. Cuando estas tres vieron que la mujer las había identificado, huyeron rápidamente.

Una patrulla de la Guardia Civil en Santanyí inició una batida por la zona y localizó a las dos mujeres, de 24 y 18 años, gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad.

En el momento de la detención, se les incautó una bolsa de grandes dimensiones que había sido manipulada artesanalmente para neutralizar los sistemas de alarma de los productos.

Las investigaciones posteriores confirmaron que ese mismo día, las presuntas autoras habían robado en otro comercio en Campos, donde supuestamente robaron perfumes por un valor de 470 euros.

Las detenidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Manacor y la Guardia Civil mantiene abierta la investigación y no descarta la detención de una tercera implicada.