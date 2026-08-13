Dos detenidos por agredir a turistas que dormían en la playa para robarles después del eclipse. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a dos hombres por supuestamente agredir a unos turistas que dormían en la playa tras el eclipse para robarles.

Según ha informado el cuerpo en nota de prensa, los hechos han tenido lugar esta madrugada en la playa de Can Pere Antoni. Agentes de paisano del Grupo Operativo de Respuesta, que realizaban labores de prevención de la delincuencia, observaron a dos individuos, de origen español y búlgaro, que deambulaban por la arena y vigilaban las pertenencias de las personas que se encontraban en la playa.

Los policías nacionales, desde ese momento, empezaron a vigilar a los sospechosos y observaron cómo, de repente, ambos se aproximaban a un hombre y una mujer que se encontraban dormidos y comenzaron a manipular sus pertenencias con la intención de sustraer objetos. Ella se despertó y comenzó a pedir auxilio, recriminando a los agresores su comportamiento.

En ese momento, uno de los presuntos autores se abalanzó sobre el hombre y lo sujetó por el cuello, haciéndole un 'mataleón', llegando a derribarlo contra el suelo. Acto seguido, el segundo asaltante comenzó a propinarle varios golpes en el rostro, provocándole diversas lesiones.

Los agentes acudieron inmediatamente al lugar y redujeron a los dos sospechosos, que fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con violencia. Asimismo, una de las víctimas tuvo que ser trasladada un centro médico para atender sus heridas en el rostro.